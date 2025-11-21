Россия и США
21 ноября, 13:27

В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Единый государственный экзамен в России не будет отменён до тех пор, пока ему не предложат полноценную альтернативу. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопросы о возможной судьбе ЕГЭ.

По его словам, тема отмены экзамена поднимается регулярно, однако на сегодняшний день ни одна из инициатив не предлагает равноценной замены действующей системе.

«ЕГЭ отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», — отметил Музаев.

Он подчеркнул, что у экзамена есть определённые недостатки, однако система постоянно дорабатывается и совершенствуется, что делает её сохранение на данном этапе оправданным.

Ранее были опубликованы новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Теперь для успешной сдачи русского языка и профильной математики потребуется минимум 40 баллов, а для физики — 41 балл.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Марина Фещенко
