Путин и Трамп на Аляске
20 августа, 09:40

Первый в России: Выпускник с ДЦП взглядом сдал ЕГЭ

Школьник с ДЦП из Королёва первым в России сдал ЕГЭ при помощи взгляда

Иван Клименко. Обложка © Телеграм Ивана Клименко / Миссия выполнима!

Впервые в России школьник смог пройти государственную итоговую аттестацию (ЕГЭ), используя для управления компьютером только глаза. Первооткрывателем стал 18-летний житель Королёва Иван Клименко, страдающий ДЦП. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Юноша ограничен в некоторых движениях, но сдать экзамен у него получилось. На протяжении учебного года Иван посещал онлайн-занятия. Благодаря специальной программе, отслеживающей движение глаз и преобразующей взгляд в команды управления компьютером, он мог полноценно взаимодействовать с преподавателями и сдавать школьные экзамены дистанционно. Программа фиксирует направление взгляда на экране, позволяя Ивану печатать слова и выбирать ответы.

Перед государственной аттестацией, состоявшейся на прошлой неделе, процедуру проведения экзамена пришлось адаптировать. Специальная комиссия разрешила использование вспомогательной технологии, позволяющей старшекласснику отвечать на вопросы, управляя курсором с помощью движения зрачков. Сейчас Иван ждёт результаты экзаменов, к которым он долго готовился, надеясь поступить в вуз и продолжить обучение.

Напомним, весной 2024 года президент РФ Владимир Путин распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом предыдущий результат экзамена аннулируется.

Наталья Афонина
