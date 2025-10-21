Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год

Установлены предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение… на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в приказе Минобрнауки.

Согласно документу, минимальные баллы составляют: русский язык — 40, профильная математика — 40, физика — 41, обществознание — 45, история — 40, информатика — 46, иностранный язык, литература, биология, география и химия — по 40 баллов.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил рост уровня знаний истории у студентов российских вузов. По его словам, при переходе к новой национальной модели высшего образования крайне важно сохранить достигнутые результаты. Он подчеркнул, что единое социально-гуманитарное ядро, которое будет формироваться в рамках этой модели, должно включать отечественную историю.