Нарышкин заявил, что студенты российских вузов стали лучше знать историю

Директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил рост уровня знаний истории у студентов российских вузов и подчеркнул необходимость сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования. Об это он рассказал по видеосвязи на Национальном форуме преподавателей истории в Тюмени.

«Только вместе, объединив усилия, мы обретаем способность менять историческое образование к лучшему. Теперь принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, предполагающей создание единого социально-гуманитарного ядра, в состав которого войдёт и отечественная история», — сказал он.

Нарышкин отметил, что уже второй год студенты осваивают обновлённый и расширенный курс отечественной истории. По данным мониторинга, проведённого в мае, около 70% студентов правильно ответили на большинство вопросов, а количество студентов с минимальными баллами сократилось почти вдвое. Директор СВР подчеркнул заслугу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и всего преподавательского сообщества.

Ранее стало известно, что с этого учебного года российские школы начали использовать новые учебники истории для 5–7 классов, а полное внедрение для 8–9 классов планируется на 2026–2027 годы. Переход на новую линейку Минпросвещения рассчитан на два года, при этом все учебники включены в федеральный перечень, и школы или регионы при желании могут перейти на всю линейку сразу.