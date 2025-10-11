Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 09:17

Нарышкин заявил, что студенты российских вузов стали лучше знать историю

Обложка © ТАСС / Калугина Валерия

Обложка © ТАСС / Калугина Валерия

Директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил рост уровня знаний истории у студентов российских вузов и подчеркнул необходимость сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования. Об это он рассказал по видеосвязи на Национальном форуме преподавателей истории в Тюмени.

«Только вместе, объединив усилия, мы обретаем способность менять историческое образование к лучшему. Теперь принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, предполагающей создание единого социально-гуманитарного ядра, в состав которого войдёт и отечественная история», — сказал он.

Нарышкин отметил, что уже второй год студенты осваивают обновлённый и расширенный курс отечественной истории. По данным мониторинга, проведённого в мае, около 70% студентов правильно ответили на большинство вопросов, а количество студентов с минимальными баллами сократилось почти вдвое. Директор СВР подчеркнул заслугу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и всего преподавательского сообщества.

Мединский назвал важную задачу, которая стоит перед новым учебником истории
Мединский назвал важную задачу, которая стоит перед новым учебником истории

Ранее стало известно, что с этого учебного года российские школы начали использовать новые учебники истории для 5–7 классов, а полное внедрение для 8–9 классов планируется на 2026–2027 годы. Переход на новую линейку Минпросвещения рассчитан на два года, при этом все учебники включены в федеральный перечень, и школы или регионы при желании могут перейти на всю линейку сразу.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Сергей Нарышкин
  • СВР РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar