1 сентября, 14:23

Мединский назвал важную задачу, которая стоит перед новым учебником истории

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Новый учебник истории должен пробуждать у школьников интерес к самостоятельному изучению предмета. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

«Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее», сказал Мединский.

Он подчеркнул, что история является самым увлекательным школьным предметом, и главная задача учебника — не уничтожить этот интерес, а усилить его, побудив учеников к дальнейшему изучению тем через качественные материалы, а не короткие ролики в Интернете. Мединский заключил, что если педагогам удастся пробудить такую мотивацию даже с минимальной помощью нового учебника, это будет означать решение поставленной задачи.

Напомним, с 1 сентября в школах России будут использоваться новые учебники по истории для учащихся с 5-го по 7-й класс. Восьмые и девятые классы перейдут на новое учебное пособие в период с 2026 по 2027 годы.

