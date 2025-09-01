Мединский назвал важную задачу, которая стоит перед новым учебником истории

Новый учебник истории должен пробуждать у школьников интерес к самостоятельному изучению предмета. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

«Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что история является самым увлекательным школьным предметом, и главная задача учебника — не уничтожить этот интерес, а усилить его, побудив учеников к дальнейшему изучению тем через качественные материалы, а не короткие ролики в Интернете. Мединский заключил, что если педагогам удастся пробудить такую мотивацию даже с минимальной помощью нового учебника, это будет означать решение поставленной задачи.