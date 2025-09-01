Мединский назвал важную задачу, которая стоит перед новым учебником истории
Мединский: Новый учебник по истории должен привить детям любовь к предмету
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Новый учебник истории должен пробуждать у школьников интерес к самостоятельному изучению предмета. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
«Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее», — сказал Мединский.
Он подчеркнул, что история является самым увлекательным школьным предметом, и главная задача учебника — не уничтожить этот интерес, а усилить его, побудив учеников к дальнейшему изучению тем через качественные материалы, а не короткие ролики в Интернете. Мединский заключил, что если педагогам удастся пробудить такую мотивацию даже с минимальной помощью нового учебника, это будет означать решение поставленной задачи.
Напомним, с 1 сентября в школах России будут использоваться новые учебники по истории для учащихся с 5-го по 7-й класс. Восьмые и девятые классы перейдут на новое учебное пособие в период с 2026 по 2027 годы.