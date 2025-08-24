Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

24 августа, 15:12

«Прочистят мозги»: Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники пленным ВСУшникам

Учебники, которые передали пленным ВСУ. Обложка © Telegram / «Владимир Мединский»

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил о гуманитарно-просветительской инициативе, направленной на украинских военнопленных. По его словам, РВИО передало в места содержания военнослужащих ВСУ несколько тысяч книг, включая учебные пособия по истории России XX века и аналитические материалы, разоблачающие бандеровскую идеологию.

«На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину и прочую мразь. Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора»,пояснил Мединский в своём телеграм-канале.

Данная инициатива преследует цель предоставить военнопленным возможность ознакомиться с альтернативными историческими нарративами и объективной информацией о событиях прошлого века. Как подчеркнул председатель РВИО, эти материалы призваны способствовать формированию критического мышления и освобождению сознания от пропагандистских штампов.

Переданная литература включает как фундаментальные научные работы, так и популярные издания, адаптированные для широкого круга читателей.

Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с бойцами ВС России, вернувшимися из плена
Ранее сегодня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
