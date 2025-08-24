Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил о гуманитарно-просветительской инициативе, направленной на украинских военнопленных. По его словам, РВИО передало в места содержания военнослужащих ВСУ несколько тысяч книг, включая учебные пособия по истории России XX века и аналитические материалы, разоблачающие бандеровскую идеологию.

«На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину и прочую мразь. Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора», — пояснил Мединский в своём телеграм-канале.

Данная инициатива преследует цель предоставить военнопленным возможность ознакомиться с альтернативными историческими нарративами и объективной информацией о событиях прошлого века. Как подчеркнул председатель РВИО, эти материалы призваны способствовать формированию критического мышления и освобождению сознания от пропагандистских штампов.

Переданная литература включает как фундаментальные научные работы, так и популярные издания, адаптированные для широкого круга читателей.