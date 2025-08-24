Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с бойцами ВС России, вернувшимися из плена

Министерство обороны России опубликовало видео с группой российских военнослужащих, которых вернули в рамках обмена пленными с Украиной. На кадрах видно, как бойцы держат в руках триколор и скандируют «Россия», а затем усаживаются в автобус.

Минобороны показало возвращение российских военных из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Мужики, с возвращением!» — говорит голос за кадром.

Сперва российские военнослужащие пройдут необходимую психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии. После этого все они будут возвращены в Россию, где продолжат лечение и реабилитацию в профильных медицинских центрах Минобороны.