Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с бойцами ВС России, вернувшимися из плена
Минобороны показало видео с бойцами ВС РФ, которых вернули в рамках обмена
Министерство обороны России опубликовало видео с группой российских военнослужащих, которых вернули в рамках обмена пленными с Украиной. На кадрах видно, как бойцы держат в руках триколор и скандируют «Россия», а затем усаживаются в автобус.
Минобороны показало возвращение российских военных из плена. Видео © Telegram / Минобороны России
«Мужики, с возвращением!» — говорит голос за кадром.
Сперва российские военнослужащие пройдут необходимую психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии. После этого все они будут возвращены в Россию, где продолжат лечение и реабилитацию в профильных медицинских центрах Минобороны.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.
Обложка © Тelegram / Минобороны России