24 августа, 12:51

Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с бойцами ВС России, вернувшимися из плена

Минобороны показало видео с бойцами ВС РФ, которых вернули в рамках обмена

Министерство обороны России опубликовало видео с группой российских военнослужащих, которых вернули в рамках обмена пленными с Украиной. На кадрах видно, как бойцы держат в руках триколор и скандируют «Россия», а затем усаживаются в автобус.

Минобороны показало возвращение российских военных из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Мужики, с возвращением!» — говорит голос за кадром.

Сперва российские военнослужащие пройдут необходимую психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии. После этого все они будут возвращены в Россию, где продолжат лечение и реабилитацию в профильных медицинских центрах Минобороны.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

BannerImage

Обложка © Тelegram / Минобороны России

