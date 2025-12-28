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Опубликовано 28 декабря 2025, 02:23

ВСУ заставляют боевиков принимать неизвестные таблетки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Украинские военнослужащие выдают бывшим заключённым, призванным в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), неизвестные препараты. Об этом рассказал РИА «Новости» экс-заключённый Роман Дубовик, сдавшийся в плен российским военным.

По его словам, таблетки выдавались дважды в день всем новобранцам одновременно, при этом офицеры наблюдали за процессом. Боевикам объясняли, что это витамины. Дубовик отметил, что люди, принимавшие таблетки, ощущали «подавление личности».

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Ранее стало известно, что украинское командование начало массово переводить военнослужащих иностранного легиона в штурмовые подразделения. Такая мера вызвана острой нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины из-за значительных потерь на линии фронта. В российских силовых структурах связали это с частыми сообщениями о гибели иностранных наёмников.

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Тимур Хингеев
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