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Опубликовано 28 декабря 2025, 04:16

Боевики ВСУ сбежали с 6 из 14 опорных пунктов возле Красного Лимана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Армия России захватила 14 опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле Красного Лимана на Харьковском направлении. Как сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах, украинские военнослужащие сбежали из шести из них.

По словам источника агентства, личный состав ВСУ бросил опорники, несмотря на наличие всего необходимого для удержания точки.

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование Вооружённых сил Украины перебрасывает к Купянску Харьковской области резервы, включая элитные подразделения нацгвардии и ГУР, так как ВСУ несут значительные потери. По его словам, украинское командование продолжает переброску резервов, пытаясь стабилизировать ситуацию, однако результативность этих действий остаётся низкой.

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Тимур Хингеев
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