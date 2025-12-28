Армия России захватила 14 опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле Красного Лимана на Харьковском направлении. Как сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах, украинские военнослужащие сбежали из шести из них.

По словам источника агентства, личный состав ВСУ бросил опорники, несмотря на наличие всего необходимого для удержания точки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование Вооружённых сил Украины перебрасывает к Купянску Харьковской области резервы, включая элитные подразделения нацгвардии и ГУР, так как ВСУ несут значительные потери. По его словам, украинское командование продолжает переброску резервов, пытаясь стабилизировать ситуацию, однако результативность этих действий остаётся низкой.