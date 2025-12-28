В Госдуме предложили смягчить требования к УДО для матерей

В Госдуме депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выступили с инициативой разрешить условно-досрочное освобождение женщинам, осуждённым за преступления небольшой тяжести, при беременности или наличии ребёнка до 14 лет. Об этом стало известно РИА «Новости».

«Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более, женщины-матери. УДО женщинам, осуждённым за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей», — заявил Слуцкий.

Законопроект был направлен на заключение в правительство РФ 28 декабря. Документ предусматривает внесение изменений в статью 79 Уголовного кодекса РФ. Согласно инициативе, условно-досрочное освобождение предлагается применять после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания к беременным женщинам или матерям, имеющим ребёнка в возрасте до 14 лет, если они осуждены за преступление небольшой тяжести.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что действующие нормы, ограничивающие применение УДО только беременными женщинами и матерями с детьми до четырёх лет, не учитывают интересы более старших детей. По его словам, присутствие матери рядом с ребёнком также способствует социальной реабилитации женщины и снижает риск повторных правонарушений.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях окончательно одобрила закон о расширении социальных гарантий для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Документ приравнивает этот статус к высшим государственным званиям России — Героя России и Героя Труда. Закон направлен на поддержку женщин, которые родили и воспитали десять и более детей, и предусматривает для них широкий перечень льгот.