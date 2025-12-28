Украинские войска накапливают силы под Красноармейском в Донецкой народной республике для проведения контратаки. Об этом «Стране.ua» сообщил командующий нацгвардией Украины Александр Пивненко.

«Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы уменьшить манёвры противника и оттянуть больше на себя», — отметил Пивненко.

По словам командующего, ситуация в районе Красноармейска остаётся тяжёлой. Манёвры украинских войск осложняются погодными условиями: из-за тумана сложно разглядеть российские позиции и вести эффективные атаки. Пивненко подчеркнул, что накопление сил необходимо для будущих контрштурмовых действий.

Ранее в Красноармейске мирных жителей насильно вывозили из домов. В этих действиях участвовали украинские военнослужащие и волонтёрская группа «Белые ангелы». Людей забирали прямо из домов, связывали им руки и ноги, вместе с детьми грузили в автобусы и увозили в район Павлограда.