Российские военные за минувшие сутки освободили сразу шесть населённых пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Основные события развернулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий взяли под контроль город Димитров, а также Родинское, Артёмовку и Вольное в ДНР. Одновременно группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области, продолжая продвижение вглубь обороны противника. Кроме того, подразделения группировки «Днепр» активными действиями освободили населённый пункт Степногорск в Запорожской области.

Ранее Life.ru писал, что с начала декабря бойцы «Востока» освободили 10 населённых пунктов. Общий итог операций за указанный период составил более 210 квадратных километров взятых под контроль земель в двух областях. Из освобождённых населённых пунктов шесть расположены в Запорожской области и четыре — в Днепропетровской.