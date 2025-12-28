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Опубликовано 28 декабря 2025, 09:31

ВС РФ за сутки освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военные за минувшие сутки освободили сразу шесть населённых пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Основные события развернулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий взяли под контроль город Димитров, а также Родинское, Артёмовку и Вольное в ДНР. Одновременно группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области, продолжая продвижение вглубь обороны противника. Кроме того, подразделения группировки «Днепр» активными действиями освободили населённый пункт Степногорск в Запорожской области.

Освободившие Димитров военные вышли на связь с Путиным
Освободившие Димитров военные вышли на связь с Путиным

Ранее Life.ru писал, что с начала декабря бойцы «Востока» освободили 10 населённых пунктов. Общий итог операций за указанный период составил более 210 квадратных километров взятых под контроль земель в двух областях. Из освобождённых населённых пунктов шесть расположены в Запорожской области и четыре — в Днепропетровской.

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Полина Никифорова
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