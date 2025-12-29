В августе — сентябре украинские военные привозили иностранцев на полигон возле шахты «Красноармейская Западная» в Красноармейске (Покровске) ДНР. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал беженец Валерий Дрига.

По его словам, группы по 30-40 человек в полном обмундировании, говоривших на иностранном языке, он наблюдал там три или четыре раза.

«Иностранцев видел. Я ещё работал на шахте »Красноармейская Западная«, и они за старой породой, там лесок, туда свозили. Привозили в середине августа по сентябрь — месяца полтора. Проезжали, привозили. Смуглых привозили на военных машинах», — сказал Дрига.

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