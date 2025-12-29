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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 09:13

Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России появилась новая памятная дата — 19 апреля утверждено Днём памяти жертв геноцида советского народа. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин.

Инициатива была внесена в Госдуму группой парламентариев от «Единой России» во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции Владимиром Васильевым. Поправки были внесены в действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Выбор даты имеет глубокое историческое обоснование. 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР № 39, который стал первым официальным документом, зафиксировавшим целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. Этот указ также заложил правовые основы для привлечения военных преступников к ответственности за совершённые злодеяния.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Государственная дума приняла закон об учреждении 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа. В пояснении было сказано, что такой шаг направлен на борьбу с фальсификацией исторических событий.

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