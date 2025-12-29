В Госдуме рассказали, как изменятся программы льготной ипотеки в 2026 году

Власти России не планируют расширять перечень действующих программ льготной ипотеки из-за ограниченных возможностей бюджета, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уверен, что подход к запуску новых госпрограмм должен оставаться максимально осторожным.

По словам парламентария, в правительстве уже сформировалось понимание нецелесообразности увеличения числа льготных программ. Вместо этого власти сосредоточатся на корректировке и настройке действующих механизмов, в том числе семейной ипотеки, чтобы они точнее соответствовали поставленным социально-экономическим целям.

«Важно понимать, что новые ипотечные госпрограммы нельзя вводить бесконечно — к этому вопросу в принципе нужно относиться осторожно в условиях ограниченности бюджета», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».