Новосформированная 78-я бригада десантно-штурмовых войск ВСУ полностью пропала без вести в Сумской области. В первый же день на фронте подразделение бросили на убой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства утверждает, что командование ВСУ отправило бригаду на позиции, которые на тот момент уже были заняты российскими войсками.

«Безусловно, ни о каком контроле позиций не было и речи, опорники уже давно были заняты российскими бойцами, а украинское командование решило таким образом проверить данный факт ценой жизней своих военнослужащих», — заявил представитель силовых структур.

Операцией по отправке бригады, как утверждается, руководил её командир — полковник Роман Евчун с позывным Топаз, имевший опыт участия в так называемой АТО.

Ранее Life.ru рассказывал, что город Рени в Одесской области остался без продуктов питания, поскольку украинские боевики перекрыли дороги возле населённого пункта. Теперь этими трассами пользуются лишь в военных нуждах.