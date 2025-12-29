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Опубликовано 29 декабря 2025, 10:37

Песков: Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле прокомментировали слова Владимира Зеленского о том, что Москве «нужно готовить план Б» на случай прекращения боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подход России к этой теме связан с выполнением поставленных задач.

«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», — подчеркнул он.

Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине

Кстати, ранее астролог Тамара Глоба озвучила свой прогноз по срокам возможного завершения конфликта на Украине. По её версии, процесс может выйти на финиш к началу 2027 года, а ключевой «перелом» ожидается в августе 2026-го — тогда может стартовать активная фаза переговоров. Дальше пик дипломатических усилий придётся на осень 2026 года — именно этот период астролог связывает с шансом на принципиальные договорённости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Николь Вербер
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