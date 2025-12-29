Песков: Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей

В Кремле прокомментировали слова Владимира Зеленского о том, что Москве «нужно готовить план Б» на случай прекращения боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подход России к этой теме связан с выполнением поставленных задач.

Кстати, ранее астролог Тамара Глоба озвучила свой прогноз по срокам возможного завершения конфликта на Украине. По её версии, процесс может выйти на финиш к началу 2027 года, а ключевой «перелом» ожидается в августе 2026-го — тогда может стартовать активная фаза переговоров. Дальше пик дипломатических усилий придётся на осень 2026 года — именно этот период астролог связывает с шансом на принципиальные договорённости.