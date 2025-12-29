Матвиенко заявила, что у «Орешника», «Посейдона» и «Буревестника» нет аналогов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что современные оппоненты России вынуждены считаться с её уникальным военным потенциалом. По её словам, новейшие виды вооружений, такие как «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник», не имеют аналогов в мире.

«Наши учёные, конструкторы разработали, внедрили новые виды вооружения — и «Орешник», и «Посейдон», и «Буревестник», аналогов которым нет в мире. Это, конечно, тоже огромное достижение, и наши оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться», — сказала Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в МИД заявили, что успешно прошедшие испытания системы «Буревестник» и «Посейдон» укрепляют стратегический потенциал страны и служат мощным сигналом о готовности Москвы защищать свои интересы в сфере безопасности. Развитие потенциала ядерного сдерживания, о чём неоднократно заявляли президент Владимир Путин и военное руководство, является ответом на американские программы ПРО.