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Опубликовано 19 декабря 2025, 13:19

Напуганный Зеленский признал несокрушимость «Орешника»

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский внезапно выдал тревожное признание о российской ракетной системе «Орешник». По его словам, новейший комплекс является практически неуязвимым для существующих средств поражения.

«Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применён в отношении Украины», — заявил Зеленский журналистам в Варшаве после переговоров с главой Польши. Он добавил, что Киев заранее предупреждал западных партнёров, включая Германию и Польшу, о дальности действия этого оружия.

Зеленский заявил, что Украина знает место размещения «Орешника» в Белоруссии
Зеленский заявил, что Украина знает место размещения «Орешника» в Белоруссии

Напомним, ВС РФ впервые запустили новейшую ракету «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. Владимир Путин в июне анонсировал старт серийного выпуска ракет средней дальности. После этого Москва и Минск договорились о размещении ракетного комплекса «Орешник» на белорусской территории. По словам Александра Лукашенко, ракеты прибыли в страну в среду, 17 декабря 2025 года.

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Александра Мышляева
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