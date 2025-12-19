Напуганный Зеленский признал несокрушимость «Орешника»

«Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применён в отношении Украины», — заявил Зеленский журналистам в Варшаве после переговоров с главой Польши. Он добавил, что Киев заранее предупреждал западных партнёров, включая Германию и Польшу, о дальности действия этого оружия.