Аномальный процент. Что произойдёт со ставками по вкладам с 1 января, откуда забирать и куда вкладывать сбережения Оглавление Что будет со ставками по вкладам в 2026 году Какие есть альтернативы вкладам и стоит ли забирать деньги из банка Экономисты рассказали, как изменятся ставки по вкладам в 2026 году, стоит ли забирать деньги из банков и куда вложить сбережения? 14633 14633 Экономисты рассказали, стоит ли снимать деньги с банковских вкладов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Что будет со ставками по вкладам в 2026 году

Банк России проводит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Он предполагает дальнейшее уменьшение доходности вкладов. Поскольку регулятор прогнозирует поступательное снижение ключевой ставки в 2026 году, следует ожидать аналогичной динамики ставок по вкладам. При этом если после декабрьского решения ключевой ставки на рынке ещё можно найти эффективные ставки в районе 15–16% годовых, то во второй половине 2026 года ожидается смещение доходностей по ним в диапазон 11–13% годовых. Такой прогноз сделала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

— Вероятнее всего, банки будут предлагать наиболее привлекательные ставки по краткосрочным вкладам и по специальным акциям, в том числе проводимым совместно с финансовыми маркетплейсами. По этой причине вкладчикам, планирующим разместить деньги в банках на долгий срок, лучше поторопиться, так как доходность по таким продуктам снижается быстрее, чем по краткосрочным. Тем клиентам, кто хочет иметь оперативный доступ к своим средствам, стоит рассмотреть накопительные счета. Ставки по ним незначительно меньше классических депозитов, но при выполнении условий банка (например, в части трат по картам) такой способ вложения средств может принести оптимальную доходность, — рассказала Инна Солдатенкова.

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках опустилась до 15,38 % годовых по состоянию на вторую декаду декабря, тогда как ещё в конце 2024-го этот показатель превышал 22%. Банковские ставки, естественно, опережают траекторию снижения ключевой — там понимают направление движения и корректируют условия заранее. На эти моменты обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Какие есть альтернативы вкладам и стоит ли забирать деньги из банка

Сохраняющиеся на рынке двузначные ставки по вкладам пока ещё позволяют перекрывать уровень инфляции, поэтому массового снятия денег с вкладов и накопительных счетов мы не ожидаем. Альтернативными способами увеличения дохода могут стать инвестиции в недвижимость, ценные бумаги, золото и более сложные финансовые инструменты. Но важно понимать, что их использование требует более взвешенного подхода и часто специальных знаний. Однако на долгосрочном горизонте такая финансовая стратегия может принести больший по сравнению с вкладом доход и позволит диверсифицировать риски. Об этом рассказала Инна Солдатенкова.

— Снимать деньги с депозитов в панике точно не стоит, но вот пересмотреть стратегию размещения средств имеет смысл уже сейчас. Если вклад заканчивается в ближайшие месяцы, разумно зафиксировать доходность на максимально длинный срок — год или более. Банки по-прежнему предлагают ставки выше будущей инфляции, это реальная возможность сохранить покупательскую способность денег, — отметил Фёдор Сидоров.

По его оценкам, привлекательно сейчас выглядят облигации федерального займа. Доходность длинных ОФЗ на 3–5 лет может превысить 16–17% годовых, причём с учётом роста цены бумаг при дальнейшем снижении ставки совокупная доходность за два-три года способна приблизиться к удвоению капитала. Флоатеры — облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке, — защищают от волатильности, а корпоративные бумаги надёжных эмитентов дают премию к ОФЗ при сопоставимом уровне риска. Конечно, облигации требуют понимания механики работы и несут риск колебания цены, но для тех, кто готов держать бумаги до погашения, это проверенный инструмент.

— Диверсификация остаётся базовым правилом. Часть капитала можно оставить на вкладах — это простота, надёжность и страховка АСВ до 1,4 млн рублей. Часть направить в облигации — для фиксации повышенной доходности на годы вперёд. Индивидуальный инвестиционный счёт с налоговым вычетом может добавить ещё 13% к доходу, если успеть пополнить его до конца года, — добавил Фёдор Сидоров.

За 2026 год ставки существенно изменились, поэтому для текущего решения лучше использовать свежий ориентир: куда положить деньги под процент в октябре 2026 года.

Авторы Нина Важдаева