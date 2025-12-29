Успешное наступление российской армии вынудило Владимира Зеленского отказаться от жёстких требований и искать пути завершения конфликта. Такое мнение в эфире британского телеканала Sky News высказал журналист Джон Спаркс. По его словам, ранее лидер киевского режима никогда не упоминал возможность референдума по мирному урегулированию.

«Зеленский теперь говорит о возможности референдума. Ранее он никогда не упоминал это. Он не отвергает эту идею. Я вижу в этом определённую степень отчаяния с украинской стороны. Им нужна сделка», — отметил корреспондент.

Спаркс считает, что такая перемена в позиции Киева вызвана тяжёлой ситуацией на фронте. Украинские войска истощены и теряют территории, что, по мнению журналиста, заставляет Зеленского искать способ прекращения боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Туда украинский главарь привёз согласованный с Европой мирный план из 20 пунктов, но американская администрация не была заинтересована в его обсуждении.