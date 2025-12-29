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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 12:56
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Выяснилось, зачем Киев просит перемирие именно на 60 дней

Восстановление энергосистемы Украины займёт 60 дней, Киев просит перемирие на такой срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Киев просит прекращение огня на 60 дней. Именно столько времени нужно украинской энергосистеме на полное восстановление, заявил замминистра энергетики Николай Колесник.

По его словам, если не будет новых массированных атак, на восстановление стабильной работы энергосистемы до уровня, когда не было столь серьёзных ударов, понадобится около двух месяцев. Сейчас ситуация остаётся сложной, говорит Колесник, так как энергетические объекты подвергаются систематическим ударам и это требует постоянных экстренных ремонтов.

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Зеленский не прекратит всеобщую мобилизацию на Украине даже после перемирия, стало известно ранее. По его словам, на Украине отменят военное положение и мобилизацию лишь тогда, когда Киев получит «реальные гарантии безопасности» от своих партнёров.

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Никита Никонов
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