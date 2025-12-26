Глава «Укрэнерго» предсказал новый удар по энергетике в ближайшее время

Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона сообщил о вероятности нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время. Его слова передаёт «Старана.ua».

«Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том», — сказал Зайченко.