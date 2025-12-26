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Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 11:42

Глава «Укрэнерго» предсказал новый удар по энергетике в ближайшее время

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона сообщил о вероятности нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время. Его слова передаёт «Старана.ua».

«Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том», — сказал Зайченко.

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Ранее сообщалось, что жители Киева продолжают испытывать серьёзные неудобства из-за продолжительных веерных отключений электроэнергии. Суммарная длительность отсутствия света в столице Украины достигает 8-9 часов ежедневно.

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Наталья Демьянова
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