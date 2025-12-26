Глава «Укрэнерго» предсказал новый удар по энергетике в ближайшее время
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Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона сообщил о вероятности нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время. Его слова передаёт «Старана.ua».
«Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том», — сказал Зайченко.
Ранее сообщалось, что жители Киева продолжают испытывать серьёзные неудобства из-за продолжительных веерных отключений электроэнергии. Суммарная длительность отсутствия света в столице Украины достигает 8-9 часов ежедневно.
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