Экс-глава «Укрэнерго» перед увольнением выписал себе премию почти $1 млн

Перед уходом бывший глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий присвоил себе премию в размере около $1 млн. Об этом сообщил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по ЖКХ и энергетике Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Киев-24».

«Кудрицкий, когда уходил из компании, выписал себе 40 млн гривен премии. В августе прошлого года человек, который покинул компанию по собственному желанию, сорвал строительство укрытий, довёл до технического дефолта, все эти скандалы с солнечными станциями и с воровством, он выписал себе такую премию», — сказал он.

Кудрицкий возглавлял «Укрэнерго» с 2020 года и был уволен 2 сентября 2024 года. После его отставки ушли два иностранных члена совета директоров, указав на нарушения корпоративного управления. Сейчас экс-глава компании является фигурантом дела о коррупции и мошенничестве в особо крупных размерах, а также обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путём.