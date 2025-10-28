Экс-глава «Укрэнерго» задержан на Украине по делу о хищении бюджетных денег

Во Львовской области силовики задержали бывшего главу национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Государственное бюро расследований предъявило ещё одно обвинение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО, и задержало во Львовской области бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого», — сказано в тексте статьи.

21 октября полиция уже провела обыски у Кудрицкого. Тогда сообщалось, что следствие ведётся «по факту злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании». Сейчас решается вопрос о предъявлении официального обвинения экс-чиновнику Украины.

«Следствие считает, что Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы ещё в 2018 году», — резюмируется в публикации.

Как сообщалось осенью прошлого года, бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий выехал в Польшу, после того как против него на Украине было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств. По имеющимся данным, Кудрицкий украл у холдинга 1,4 миллиарда гривен в первые месяцы СВО.