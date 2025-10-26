Начальника исправительной колонии обвинили в получении взятки прицепом-палаткой

В Свердловской области возбудили уголовное дело против бывшего начальника исправительной колонии №46 Александра Мельникова. Его обвиняют в получении взятки в виде материалов для постройки прицепа-палатки. Следствие полагает, что взамен Мельников разрешал заключённым пользоваться мобильными телефонами и Интернетом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сам Мельников отрицает вину и заявляет, что его преследуют специально. Незадолго до задержания он нашёл переписку сотрудников внутренней службы безопасности (УСБ) с заключёнными, которые согласились собрать компрометирующие материалы на других осуждённых и работников колонии. В обмен им пообещали смягчить условия отбывания наказания и ускорить процесс освобождения.

Кроме того, Мельников утверждал, что именно сотрудники УСБ занимались махинациями в самой колонии. Он рассказывал, что незаконно присваивали деньги, занижая стоимость товаров, произведённых заключёнными, и продавая их за пределами учреждения. К примеру, одну пару нардов оплачивали символической суммой, а остальные пять штук забирали бесплатно.

Сейчас бывший начальник колонии находится в СИЗО, хотя следствие фактически приостановлено. Адвокат Мельникова считает, что власти пытаются избавиться от неподконтрольного руководителя, закрыв глаза на реальную коррупционную деятельность сотрудников УСБ. Заключённые, давшие показания против Мельникова, уже получили личную выгоду: один освободился досрочно, а другого перевели в более комфортные условия содержания после загадочной болезни.

