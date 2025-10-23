Сектор Газа
23 октября, 10:36

В Белгородской области военкомов и врачей задержали за взятки от призывников

Обложка © ТАСС /Донат Сорокин

Сотрудники УФСБ России, УФСБ по Московскому военному округу и военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону успешно раскрыли коррупционное преступление в Белгородской области. Была выявлена преступная схема, в которой участвовали сотрудники военного комиссариата по Алексеевскому округу и Красненскому району, а также должностные лица из сферы здравоохранения.

«Указанная группа лиц причастна к получению взяток от призывников (более 15 человек) за подготовку фиктивных заключений по результатам военно-врачебной комиссии», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

Жители Белгорода использовали подложные медицинские справки для незаконного избежания мобилизации. Возбуждено уголовное дело, виновным лицам может грозить длительное тюремное заключение – до 12 лет.

Призывникам закроют лазейку для уклонения от военкомата
Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов был задержан по подозрению в получении взятки. Суд в отношении его избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 26 суток. Прокуратура Белгородской области также уволила Смирнова с должности после проведения проверки

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

