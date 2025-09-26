Призывникам закроют лазейку для уклонения от военкомата

Группа депутатов во главе с Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность призывников за несвоевременное уведомление военкоматов о смене места жительства. Текст законопроекта размещён в думской электронной базе.

В настоящее время призывник может быть привлечён к административной ответственности за непредоставление данных о своём новом адресе лишь во время проведения призывных кампаний. Как отмечают авторы инициативы, действующая норма закона создаёт правовой пробел, позволяя избежать наказания за несоблюдение обязанности по учёту.

В пояснительных материалах к законопроекту указывается, что новой нормой предполагается установить административную ответственность за несообщение в военкомат необходимых сведений независимо от периода призыва на военную службу.

Согласно действующему законодательству, за проживание без регистрации по месту пребывания или жительства свыше трёх месяцев призывнику грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Парламентарии намерены устранить существующую временную привязку к призыву, чтобы обеспечить постоянный контроль за перемещениями граждан, состоящих на воинском учёте.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что отправка призывников с пунктов сбора стартует 15 октября. При этом срок службы по призыву останется прежним — 12 месяцев. Очередной призыв граждан на военную службу будет осуществляться с 1 октября по 31 декабря повсеместно.