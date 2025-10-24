Топ-менеджер «Экспофорума» задержан за отмывание 32 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала топ-менеджера компании «Экспофорум» Александра Горохова за отмывание 32 миллионов рублей. Об этом пишет Baza. Подозреваемый провёл указанную сумму через официальную бухгалтерию, чтобы ввести всех в заблуждение в случае проверки.

По версии следствия, Горохов от имени «Экспофорум Интернешнл» подписал договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание услуг, но фактически никто их не исполнял, хотя по документам всё казалось выполненным надлежащим образом. Возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств», также ведётся расследование по факту мошенничества. Компания «Экпофорум» предоставляет площадки для масштабных мероприятий, в том числе для Петербургского международного экономического форума.

Ранее начальник Головинской колонии во Владимирской области был задержан по подозрению в получении крупной взятки от осуждённой. Операция по выявлению преступника проводилась силами Росгвардии при поддержке СОБР «Сунгирь», а также при взаимодействии с региональными управлениями ФСБ, Следственного комитета и ФСИН.