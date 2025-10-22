Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку от заключённой

Начальник Головинской колонии во Владимирской области был задержан по подозрению в получении крупной взятки от осуждённой. О задержании сообщили в правоохранительных органах, отметив, что операция проводилась силами Росгвардии при поддержке СОБР «Сунгирь», а также при взаимодействии с региональными управлениями ФСБ, Следственного комитета и ФСИН.

Начальника владимирской колонии задержали за взятку в 150 тысяч рублей. Видео © Telegram / СУ СК России по Владимирской области

«По данным следствия, руководитель ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области через посредницу — ранее судимую женщину, получил от осуждённой взятку в размере 150 тыс. рублей. Взамен он обещал перевести осуждённую на другой участок работы с облегчёнными условиями труда», — говорится в сообщении.

После получения денег подозреваемый был задержан, причём в этот момент он пытался избавиться от пакета с купюрами. Оперативники зафиксировали попытку уничтожить вещественные доказательства. В ходе последующего допроса фигурант полностью признал свою вину в совершённом преступлении.

В отношении начальника колонии было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. По решению его посадили под домашний арест. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят допросы свидетелей.