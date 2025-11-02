Россия и США
2 ноября, 07:45

Politico: Зеленский сделал экс-главу «Укрэнерго» «козлом отпущения»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский использует бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого в качестве «козла отпущения» на фоне системных проблем с энергоснабжением Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на эксперта, консультировавшего правительство страны.

«В киевских квартирах уже 10 градусов тепла, и город вполне может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Люди уже возмущены этим, поэтому администрации Зеленского нужны козлы отпущения», — отметил эксперт.

Как пояснил собеседник издания, власти испытывают необходимость найти ответственного в условиях, когда некоторые регионы рискуют остаться без электричества до весны. По его словам, обвинения в адрес Кудрицкого призваны снизить социальное напряжение, вызванное ухудшением работы энергосистемы.

Ранее в Херсонской области произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово», вызванное техническим износом оборудования, не выдержавшего повышенной нагрузки. В результате инцидента без электроснабжения остались 96 населённых пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов, что затронуло более 98 тысяч жителей.

