В Херсонской области без электричества остались 98 городов и сёл

В Херсонской области произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово», причиной стало старое оборудования, которое не выдержало нагрузки. Об этом сообщил в соцсети губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что все соцобъекты подключены к аварийным источникам питания, ремонтные работы ведутся.

«Сегодня утром произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово» по причине износа оборудования. Без света остались 96 населённых пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Затронуто более 98 тысяч человек», — уточнил чиновник.

