Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 13:58

В Херсонской области без электричества остались 98 городов и сёл

Обложка © freepik / Kireyonok_Yuliya

Обложка © freepik / Kireyonok_Yuliya

В Херсонской области произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово», причиной стало старое оборудования, которое не выдержало нагрузки. Об этом сообщил в соцсети губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что все соцобъекты подключены к аварийным источникам питания, ремонтные работы ведутся.

«Сегодня утром произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово» по причине износа оборудования. Без света остались 96 населённых пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Затронуто более 98 тысяч человек», — уточнил чиновник.

Сальдо: Российские военные установили контроль над большей частью дельты Днепра
Сальдо: Российские военные установили контроль над большей частью дельты Днепра

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по трём муниципалитетам региона. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar