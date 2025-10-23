Вооружённые силы России взяли под контроль большую часть дельты Днепра в Херсонской области. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на слова губернатора региона Владимира Сальдо.

«Большая часть площади дельты Днепра — теперь под нашим контролем», — заявил губернатор.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Чёрным и Азовским морями. Регион воссоединился с Россией по результатам референдума в 2022 году. Киевский режим продолжает считать Херсонскую область частью Украины и регулярно обстреливает её территорию. В настоящее время под оккупацией ВСУ находится часть территории Херсонщины на правобережье Днепра, включая областной центр.

Накануне Владимир Сальдо высказал мнение, что силы ВСУ, вероятно, будут вынуждены покинуть правобережную часть Херсонской области из-за трудностей с логистикой и постоянного огня. Он добавил, что в настоящее время попытка форсирования Днепра представляется практически невозможной для ВСУ. Противник периодически пытается перебраться на левый берег Днепра на лодках, но эти попытки пресекаются. Военные оперативно реагируют, нанося удары по местам отправления.