1 ноября, 18:30

Более 1 млн евро изъяли у сотрудницы экологической инспекции на Украине при обыске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

В Днепропетровской области Украины задержали начальницу отдела экологической инспекции Приднепровского округа. Её обвиняют в незаконном обогащении. При обыске у чиновницы нашли 880 тысяч долларов и 210 тысяч евро наличными. Об этом сообщила генпрокуратура Украины.

«Установлено, что должностное лицо приобрела необоснованные активы на более чем 50 миллионов гривен [1,2 миллиона долларов]», — указано в сообщении Офиса генпрокурора.

Прокуратура обвиняет чиновницу в незаконном обогащении. Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен — 715 тысяч долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что арест бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого из-за хищения 1,4 миллиарда гривен спровоцировал новый политический кризис на Украине. Это событие ослабило позиции Киева в глазах международных партнёров. Скандал разразился в непростой ситуации, когда украинцы готовятся к трудной зиме, а Киев обращается к Брюсселю с просьбой помочь восстановить энергетику.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

