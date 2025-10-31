Хакеры взломали базы данных крупнейших оборонных предприятий Украины

Пророссийским хакерским группировкам KillNet и Beregini удалось осуществить масштабный взлом баз данных ряда украинских страховых компаний. Как сообщает РИА «Новости», результате был получен доступ к обширному массиву информации, включающей не только персональные данные физических лиц, но и конфиденциальные сведения о ключевых оборонных предприятиях страны.

Как сообщил представитель KillNet, среди полученных данных оказалась внутренняя документация таких стратегически важных объектов, как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод» и завод «Укрсталь». Получена информация о руководстве, схемы производственных процессов и персональные данные сотрудников.

Представитель хакерской группировки также раскрыл потенциальные цели использования этих данных, заявив, что после победы России в специальной военной операции вся информация будет задействована для идентификации лиц, связанных с украинскими радикалами, агентурными сетями ГУР и СБУ, а также служивших в ВСУ и распространявших пронацистскую агитацию, для последующего возбуждения уголовных дел.

Ранее хакеры из KillNet и Beregini произвели взлом ресурсов компании «Боевые птахи Украины», которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов. Хакеры завладели конфиденциальной информацией более чем 300 сотрудников компании, в том числе разработчиков, инженеров, испытателей и руководство.