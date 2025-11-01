Громкий арест из-за 1,4 млрд гривен может стоить Зеленскому союзников в Европе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicolas Economou
Арест бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого из-за хищения 1,4 млрд гривен спровоцировал новый политический кризис на Украине и ослабил позиции Киева в глазах партнёров. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
По оценке издания, скандал разгорелся в самый сложный период, ведь украинцы готовятся к тяжёлой зиме, а Киев упрашивает Брюссель помочь поставить на ноги энергетику.
«В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьёзный прокол», — сказано в материале.
В статье отмечается, что Владимир Зеленский всё чаще сталкивается с обвинениями в политически мотивированных преследованиях, а история с Кудрицким стала ещё одним тому подтверждением. В Киеве за юридическими формулировками скрывается жёсткая борьба за власть, что подрывает доверие союзников и усложняет переговоры о поддержке энергетического сектора.
Напомним, что бывшего главу главной энергетической компании Украины уволили с поста в сентрябре 2024 года. Против него в стране возбудили уголовное дело, однако Кудрицкий не стал мириться со своей участью и сбежал в Польшу, прихватив с собой 1,4 миллиарда украденных гривен. Его арестовали на Украине, но уже выпустили из СИЗО под залог в 13,7 млн гривен.
