Экс-главу «Укрэнерго» спустя сутки выпустили из СИЗО под залог в 13,7 млн гривен
Владимир Кудрицкий. Обложка © пресс-служба «Укрэнерго»
Бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий был освобождён из-под стражи после внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (26 миллионов рублей). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
Следствие считает, что экс-руководитель энергетической компании участвовал в схемах присвоения бюджетных денег, однако суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на внесение залога.
Напомним, в сентябре 2024 года директора главной энергетической компании Украины был уволен, дело было связано со стремлением ряда представителей власти к личному обогащению. 29 октября Кудрицкого задержали во Львовской области по подозрению в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денежных средств.
