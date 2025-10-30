Экс-главу «Укрэнерго» спустя сутки выпустили из СИЗО под залог в 13,7 млн гривен

Бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий был освобождён из-под стражи после внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (26 миллионов рублей). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.