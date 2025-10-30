Россия и США
30 октября, 15:03

Экс-главу «Укрэнерго» спустя сутки выпустили из СИЗО под залог в 13,7 млн гривен

Владимир Кудрицкий. Обложка © пресс-служба «Укрэнерго»

Бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий был освобождён из-под стражи после внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (26 миллионов рублей). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Следствие считает, что экс-руководитель энергетической компании участвовал в схемах присвоения бюджетных денег, однако суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на внесение залога.

Напомним, в сентябре 2024 года директора главной энергетической компании Украины был уволен, дело было связано со стремлением ряда представителей власти к личному обогащению. 29 октября Кудрицкого задержали во Львовской области по подозрению в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денежных средств.

Анастасия Никонорова
