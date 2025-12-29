Зеленский заявил, что хочет видеть войска НАТО на Украине как гарантию

Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть на территории страны иностранные войска в качестве гарантии безопасности. Эта позиция прямо противоречит неоднократным заявлениям России, считающей такое размещение недопустимым.

«Присутствие международных войск — это действенные гарантии безопасности, усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают, и это уверенность украинских граждан», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос издания Новости.LIVE.

Комментарий был дан на фоне встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря. По итогам переговоров Зеленский заявил, что гарантии безопасности между Вашингтоном и Киевом согласованы на 100%. Ранее Трамп провёл телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «хороший и очень продуктивный».