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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 13:17
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Зеленский заявил, что хочет видеть войска НАТО на Украине как гарантию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть на территории страны иностранные войска в качестве гарантии безопасности. Эта позиция прямо противоречит неоднократным заявлениям России, считающей такое размещение недопустимым.

«Присутствие международных войск — это действенные гарантии безопасности, усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают, и это уверенность украинских граждан», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос издания Новости.LIVE.

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Комментарий был дан на фоне встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря. По итогам переговоров Зеленский заявил, что гарантии безопасности между Вашингтоном и Киевом согласованы на 100%. Ранее Трамп провёл телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как «хороший и очень продуктивный».

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Александра Мышляева
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