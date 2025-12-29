Заявление президента США Дональда Трампа о возможности достижения мира на Украине за несколько недель не находит отражения в реальной ситуации на фронте, где бои продолжаются с прежней интенсивностью, обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Он отметил, ВСУ «изо всех сил держатся за каждый рубеж», а теракты на российской территории, планируемые украинскими спецслужбами, не прекратились.

Парламентарий призвал не делать поспешных выводов о позиции Трампа в отношении России и подчеркнул, что любые соглашения возможны только с опорой на реальное положение дел «на земле». По его словам, Владимир Зеленский в данном контексте «ни при чём», договариваться о гарантиях безопасности России следует исключительно с США.

«Трамп пока демонстрирует к этому добрую волю, но это, надо помнить, ровным счётом ничего не значит. Тем более его ритуальные рукопожатия с давно потерявшим свою легитимность главой киевского режима», — заключил собеседник «Газеты.ru».