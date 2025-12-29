В Госдуме призвали не надеяться на добрую волю Трампа при оценке ситуации на СВО
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Заявление президента США Дональда Трампа о возможности достижения мира на Украине за несколько недель не находит отражения в реальной ситуации на фронте, где бои продолжаются с прежней интенсивностью, обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Он отметил, ВСУ «изо всех сил держатся за каждый рубеж», а теракты на российской территории, планируемые украинскими спецслужбами, не прекратились.
Парламентарий призвал не делать поспешных выводов о позиции Трампа в отношении России и подчеркнул, что любые соглашения возможны только с опорой на реальное положение дел «на земле». По его словам, Владимир Зеленский в данном контексте «ни при чём», договариваться о гарантиях безопасности России следует исключительно с США.
«Трамп пока демонстрирует к этому добрую волю, но это, надо помнить, ровным счётом ничего не значит. Тем более его ритуальные рукопожатия с давно потерявшим свою легитимность главой киевского режима», — заключил собеседник «Газеты.ru».
Напомним, в ходе встречи в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Дональда Трампа. Однако президент США заявил, что был достигнут большой прогресс по Украине. По его словам, на переговорах остаются один-два сложных нерешённых вопроса. В частности, Трамп подчеркнул, что вопрос суверенитета Донбасса предстоит решить. Кроме того, он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель. Он попросил Зеленского поторопиться со сделкой по Украине.
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