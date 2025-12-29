«Очень важная задача»: Путин поставил на 2026 год цель по расширению полосы безопасности

На совещании, посвящённом ситуации в зоне специальной военной операции, президент России Владимир Путин дал поручение о продолжении в новом году работы по созданию и расширению полосы безопасности в приграничных с Украиной районах.

Заслушав доклад о текущей протяжённости таких полос на различных участках, глава государства подчеркнул критическую важность этой задачи.

«Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России. И в 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить», — сказал российский лидер.

Напомним, что президент провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Открывая встречу, Путин обозначил, что основное внимание будет уделено анализу положения на фронте, а также планам дальнейших действий российских войск.