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Опубликовано 29 декабря 2025, 13:49

«Очень важная задача»: Путин поставил на 2026 год цель по расширению полосы безопасности

Путин поручил продолжить создание полосы безопасности на границе с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На совещании, посвящённом ситуации в зоне специальной военной операции, президент России Владимир Путин дал поручение о продолжении в новом году работы по созданию и расширению полосы безопасности в приграничных с Украиной районах.

Заслушав доклад о текущей протяжённости таких полос на различных участках, глава государства подчеркнул критическую важность этой задачи.

«Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России. И в 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить», — сказал российский лидер.

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Напомним, что президент провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Открывая встречу, Путин обозначил, что основное внимание будет уделено анализу положения на фронте, а также планам дальнейших действий российских войск.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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