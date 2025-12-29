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Опубликовано 29 декабря 2025, 16:48

Путин поручил «Востоку» и «Днепру» продолжать наступление в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Президент России Владимир Путин поручил продолжать наступательные операции с целью освобождения Запорожской области. Такое заявление прозвучало на совещании по ситуации в зоне СВО.

«Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой «Восток» по освобождению Запорожья», — сказал Путин после доклада командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Теплинского.

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Напомним, ранее российские военные освободили Гуляйполе в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что линия фронта теперь продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели «блестящую и мужественную операцию».

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Никита Никонов
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