Почти половина граждан России (44%) положительно оценили то, как президент Владимир Путин отвечал на вопросы в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции 19 декабря. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Большинство россиян (64%) заявили, что им интересно смотреть передачи с ответами президента в прямом эфире.

Основные результаты исследования:

Охват аудитории: Полностью программу посмотрели 15% россиян, а какие-либо её отрывки видели 39% опрошенных.

Полностью программу посмотрели 15% россиян, а какие-либо её отрывки видели 39% опрошенных. Качество вопросов: Более трети респондентов (36%) сочли вопросы, заданные президенту, хорошими и интересными.

Более трети респондентов (36%) сочли вопросы, заданные президенту, хорошими и интересными. Искренность ответов: Почти половина граждан (45%) уверены, что Владимир Путин отвечал на вопросы искренне. Усомнились в этом лишь 4%.

Почти половина граждан (45%) уверены, что Владимир Путин отвечал на вопросы искренне. Усомнились в этом лишь 4%. Влияние на ситуацию в стране: Более 60% (63%) считают, что подобные прямые линии влияют на положение дел в России.

Оппозиционные оценки по всем пунктам оказались значительно ниже: 5% не понравились ответы президента, 7% — заданные вопросы, а 25% не верят в существенное влияние формата на ситуацию в стране.

Опрос «ФОМнибус» был проведён с 19 по 22 декабря 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в 97 населённых пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.