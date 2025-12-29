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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 14:39
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В Кремле поставили условие Зеленскому для остановки боёв

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Полный вывод сил ВСУ за пределы Донбасса приведёт к остановке боёв в зоне СВО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом смелом решении накануне говорил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Конечно, это отход вооружённых сил режима из Донбасса за пределы административных границ», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Раннее Ушаков отметил, что урегулирование ситуации на Украине могло бы быть достигнуто, если бы украинская сторона приняла политическое решение, касающееся Донбасса, которое соответствовало бы достигнутым договорённостям между Москвой и Вашингтоном. Данную оценку он дал по итогам переговоров между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Песков: Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей
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Никита Никонов
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