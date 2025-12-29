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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 15:26
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Лавров заявил о пересмотре позиции РФ после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет вынуждена пересмотреть свою позицию на возможных переговорах из-за террористических действий Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

«Учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике гостеррора, переговорная позиция России будет пересмотрена», — отметил глава ведомства.

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Как сообщал Life.ru, украинские БПЛА в ночь на 29 декабря пытались атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По словам Лаврова, в воздушном налёте было задействовано 91 беспилотное средство. Все воздушные цели успешно перехвачены и нейтрализованы.

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Александра Мышляева
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