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Опубликовано 29 декабря 2025, 16:48

Грушко: Киев и Запад стремятся сорвать переговорный процесс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Киевский режим совместно с западными странами целенаправленно пытается сорвать мирные переговоры по Украине. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя атаку беспилотников на госрезиденцию президента РФ.

«Эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Причём, как правило, они действуют вместе со своими западными кураторами. Прежде всего, здесь виден стиль британцев», — заявил Грушко.

Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина 91 дроном, все были сбиты
Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина 91 дроном, все были сбиты

Напомним, ранее Лавров сообщил о попытке атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Министр также указал, что позиция России будет пересмотрена, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике гостеррора.

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Александра Мышляева
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