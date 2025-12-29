Киевский режим совместно с западными странами целенаправленно пытается сорвать мирные переговоры по Украине. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя атаку беспилотников на госрезиденцию президента РФ.

«Эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Причём, как правило, они действуют вместе со своими западными кураторами. Прежде всего, здесь виден стиль британцев», — заявил Грушко.

Напомним, ранее Лавров сообщил о попытке атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Министр также указал, что позиция России будет пересмотрена, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике гостеррора.