ВСУ попытались атаковать резиденцию главы РФ Владимира Путина в Новгородской области, чтобы сорвать переговорный процесс. Киев и его спонсоры видят положительную динамику развития диалога и пытаются его остановить, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Переговоры идут. Динамика переговоров положительная, это уже хорошо. Особых результатов пока мы не видим. Может быть, они и есть, но это дипломатическая тайна, нельзя заранее все опубликовать. На Украине [это] чувствуют, да и в Евросоюзе, который помогает Украине всем, чем может, даже в ущерб собственному народу. Поэтому пытаются такими гадостями действовать», — приводит слова парламентария NEWS.ru.

Колесник подчеркнул, что на любые подобные действия последует жёсткий и неотвратимый ответ. Он отметил, что Россия будет наносить удары по объектам критической, оборонной и энергетической инфраструктуры.

«Ответные удары будут нанесены уже на 100%, как мы всегда это и делаем. Это абсолютно неотвратимая вещь», — резюмировал депутат.

Напомним, сегодня глава МИД Сергей Лавров сообщил, что минувшей ночью Киев попытался атаковать государственную резиденцию главы РФ в Новгородской области. В налёте был использован 91 беспилотный аппарат, все из них успешно сбили и обезвредили.