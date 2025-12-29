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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 16:33
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Ушаков: Зеленскому рекомендовали даже не пытаться выторговать передышку для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимиру Зеленскому дали понять, что ему не стоит использовать мирные переговоры, чтобы получить передышку для ВСУ. Об этом в разговоре журналистами заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих ВС, а ориентироваться на достижение комплексной договорённости, которая вела бы к реальному завершению вооружённого конфликта», — сказал дипломат.

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Ранее Ушаков сообщил, что американцы пересказали российскому лидеру Владимиру Путину итоги переговоров с украинской стороной. В разговоре со стороны США принимали участие президент Дональд Трамп и его ключевые советники.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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