Захарова ответила Зеленскому на обвинения в адрес Лаврова и припомнила Бучу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки Украины на госрезиденцию российского президента Владимира Путин заявила, что Владимир Зеленский лжёт. Она выразила уверенность, что киевский режим понесёт ответственность за свои преступления.

Её комментарий был опубликован в телеграм-канале в связи с обсуждением новой атаки. Захарова отреагировала на сообщения СМИ о том, что Зеленский назвал ложью заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об ударе по резиденции.

«Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», — написала дипломат.