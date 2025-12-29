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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 17:03

Захарова ответила Зеленскому на обвинения в адрес Лаврова и припомнила Бучу

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки Украины на госрезиденцию российского президента Владимира Путин заявила, что Владимир Зеленский лжёт. Она выразила уверенность, что киевский режим понесёт ответственность за свои преступления.

Её комментарий был опубликован в телеграм-канале в связи с обсуждением новой атаки. Захарова отреагировала на сообщения СМИ о том, что Зеленский назвал ложью заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об ударе по резиденции.

«Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», — написала дипломат.

Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию
Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Расчёты ПВО перехватили и сбили 91 украинский беспилотник. В результате атаки никто не пострадал, ущерб не зафиксирован. Параллельно Лавров заявил, что РФ пересмотрит свою позицию после удара по резиденции, а Зеленский, в свою очередь, обвинил российского дипломата во лжи.

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