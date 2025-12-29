ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 17:44

Слуцкий назвал атаку на резиденцию Путина актом гостерроризма и агонией Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атака украинских беспилотников на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина является актом государственного терроризма и демонстрирует агонию киевского режима. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области — акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Зеленского. И европейская партия войны — его прямые соучастники», — сказал лидер ЛДПР.

Депутат также указал на закономерность: по его словам, после провала переговоров Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде последовала атака на резиденцию главы российского государства. Слуцкий связал это с «почерком» киевского режима, который, по его мнению, использует террористические методы после неудач на дипломатическом фронте.

Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию
Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Средствами противовоздушной обороны было уничтожено 91 воздушная цель. Никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Также министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о намерении скорректировать дипломатическую позицию России в ответ на атаку ВСУ на государственную резиденцию.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar