Погибшие в результате ДТП с участием боксёра Джошуа в Нигерии были его тренерами

В результате дорожно-транспортного происшествия в Нигерии погибли два тренера британского боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа. Как сообщает издание Home of Fight, жертвами стали тренер по силовой и физической подготовке Сина Гами и личный тренер Латц.

Авария произошла на трассе Лагос—Ибадан. Внедорожник, в котором находились спортсмен и его тренерский штаб, врезался в стоявший на дороге грузовик. Оба тренера, находившиеся на передних сиденьях, погибли на месте. Сам 36-летний спортсмен ехал на заднем сиденье и отделался лёгкими повреждениями.

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